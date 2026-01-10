Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,099.80
BTC/USDT
90,834.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, milli hava platformlarının etkileyici görüntülerini kaydeden "görünmez kahramanların" hikayesiyle kutladı.

Göksel Yıldırım  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Ankara

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET ve GÖKBEY'in hava-hava çekimlerinin kamera arkası görüntüleriyle paylaştığı mesajda, "TUSAŞ iletişim-medya ekibimiz ve havacılığa gönül vermiş gazeteciler başta olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanında yükselen gücü, sadece fabrikalarda değil, gökyüzünün en uç noktalarında şekilleniyor. HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN gibi milli platformlarla ilklere atılan imzalar başta TUSAŞ Medya Ekibi olmak üzere basın mensupları tarafından tarihe not düşülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son olarak zorlu şartlar altında gerçekleştirilen "hava-hava" çekimlerle Türkiye'nin gökyüzündeki imzası bir kez daha etkileyici şekilde aktarıldı.

Paylaşılan kayıtlarda, medya ekibinin bir uçağın açık kapısından, dondurucu rüzgarlara ve yüksek irtifadaki zorlu fiziksel koşullara aldırış etmeden nasıl çalıştığı görülüyor. Binlerce feet yükseklikte saniyelerle yarışarak yapılan bu çekimlerle, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve mühendislik başarısı tüm dünyaya en estetik ve güçlü haliyle servis edildi.

HÜRJET ve GÖKBEY'in bulutların üzerindeki performansını ölümsüzleştiren çalışma, milli platformların görünürlüğünü artırarak, Türkiye'nin havacılık vizyonunun sınırları aşmasına ve küresel bir marka haline gelmesine stratejik katkı sağlıyor.

TUSAŞ, bu özel paylaşımıyla her türlü zorluğa göğüs gererek doğru haberi ve en etkileyici görüntüyü halka ulaştırmak için çalışan tüm gazetecilerin gününü kutlarken, kendi bünyesindeki medya profesyonellerinin özverili çalışmasını da gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Trabzon'un basın hafızası bu müzede sergileniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
Medyanın uzman muhabirleri haberciliğin kritik noktalarında görev yapıyor

Medyanın uzman muhabirleri haberciliğin kritik noktalarında görev yapıyor
MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir

MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet