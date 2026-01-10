Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,099.80
BTC/USDT
90,834.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Aynur Ekiz  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

Ankara

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğunu fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zihinlerin yanlış haber ve bilgiyle en yoğun şekilde kirletildiği bir dönemi yaşıyor dünya. Bugün, doğru haber ve bilgi insanlık için en temel ihtiyaç. Gerçeğin peşinde koşan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Trabzon'un basın hafızası bu müzede sergileniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
Medyanın uzman muhabirleri haberciliğin kritik noktalarında görev yapıyor

Medyanın uzman muhabirleri haberciliğin kritik noktalarında görev yapıyor
MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir

MİT Başkanı Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet