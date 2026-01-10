AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.
Ankara
AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğunu fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Zihinlerin yanlış haber ve bilgiyle en yoğun şekilde kirletildiği bir dönemi yaşıyor dünya. Bugün, doğru haber ve bilgi insanlık için en temel ihtiyaç. Gerçeğin peşinde koşan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.