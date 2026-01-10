Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Küre ilçesinde bir muhtarın karla kaplanan köy yolunu traktörüne taktığı aparatla açtığı görüntüyü, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kastamonu
İlçeye bağlı Sarpun Köyü Muhtarı İmdat Sezer, karla kapanan köy yolunu kendi imkanlarıyla yaptığı küreme aparatını traktörünün önüne bağlayarak açtı.
🚜 Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Sarpun Köyü Muhtarı İmdat Sezer, karla kapanan köy yolunu kendi imkanlarıyla yaptığı küreme aparatını traktörünün önüne bağlayarak açıyor https://t.co/6kjPyigE21 pic.twitter.com/jJ8A10nm7f— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 10, 2026
Sezer, arka arkaya bağladığı traktörlerle karlı yolları açarken çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı.
Vali Dallı da Sezer'in çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından "Küre ilçemizin Sarpun Köyü Muhtarı İmdat Sezer, köyünün yolunu açarken." notuyla paylaştı.
Görüntü, Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
