Gündem

Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Küre ilçesinde bir muhtarın karla kaplanan köy yolunu traktörüne taktığı aparatla açtığı görüntüyü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Özgür Alantor  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor

Kastamonu

İlçeye bağlı Sarpun Köyü Muhtarı İmdat Sezer, karla kapanan köy yolunu kendi imkanlarıyla yaptığı küreme aparatını traktörünün önüne bağlayarak açtı.

Sezer, arka arkaya bağladığı traktörlerle karlı yolları açarken çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı.

Vali Dallı da Sezer'in çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından "Küre ilçemizin Sarpun Köyü Muhtarı İmdat Sezer, köyünün yolunu açarken." notuyla paylaştı.

Görüntü, Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.




