Dolar
44.09
Euro
51.21
Altın
5,183.34
ETH/USDT
2,022.00
BTC/USDT
69,515.00
BIST 100
13,160.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Yaşam

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu ilkbaharda da devam ediyor.

Özgür Alantor  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın 2013'te yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kayak merkezine Kastamonu'nun yanı sıra çevre iller ve büyük şehirlerden de çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak yapmak istemeyen ziyaretçiler ise doğal güzellikler arasında yürüyüş yapma imkanı bulabiliyor.

Son dönemde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

"Burada kayak yapmak çok güzel ve keyifli"

İstanbul'dan ailesiyle gelen İlker Oğuz, AA muhabirine, Ilgaz'a ilk kez geldiğini söyledi.

Çocuklarının Ilgaz'ı çok sevdiğini dile getiren Oğuz, "Çocuklar burayı seviyor ve belirli aralıklarla kayak yapmaya geliyorlar. Ben ise ilk kez geldim. Ilgaz konum olarak çok güzel bir yerde. Burada kayak yapmak çok güzel ve keyifli." dedi.

Bilecik'ten gelen Tuğçe Baki ise Ilgaz'a daha önce de geldiklerini anlatarak, "Bu sene de birden fazla kez ziyaret ettik. Buranın pistleri çok güzel, bizim seviyemize uygun, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu havalarda kayak daha güzel oluyor. Hem kar yağışı hem de tipi ve sis fazla olmuyor." ifadelerini kullandı.

Baki Yıldız da Ankara'dan geldiğine işaret ederek, "Bu sene Ilgaz'a dördüncü gelişim. Ankara'ya yakın olması açısından önemli ve çok güzel bir kayak tesisi. Yüksek rakımından dolayı kayak sezonu uzun olan bir yer. Yani kayak zevkimiz devam edecek." diye konuştu.

Tufan Baki ise Düzce'den geldiğini belirterek, "Kastamonu'ya yaklaşık 3 saatlik mesafemiz var. Gerçekten güzel ezilmiş, kayakçılar için iyi bir pisti var. Herkese tavsiye ediyorum. İlkbahara girmemize rağmen hala bol kar var. Nisana kadar kayak devam edebilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı
Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak
Tüketiciler Birliğinden "ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz" uyarısı
Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor
Diyanet 59 dildeki yayımlarıyla milyonlarca kişiye hizmet sunuyor

Benzer haberler

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor

Baharın yüzünü gösterdiği Mersin, leylek ve pelikan sürülerini ağırlıyor

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor
Selin vurduğu ilçenin çocukları Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

Selin vurduğu ilçenin çocukları Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor
Babasının izinden giden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş'un hedefi Avrupa şampiyonluğu

Babasının izinden giden milli güreşçi Muhammed Halit Ozmuş'un hedefi Avrupa şampiyonluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet