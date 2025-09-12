Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,659.90
BTC/USDT
115,995.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka suçtan cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklamasına kararı verildi.

Zeynep Yeşildal  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan’ın, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “irtikap” suçlarından da tutuklanması kararlaştırıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Cezaevinde bulunan Şahan'ın bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu tespit edilmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ve 6 şüpheli tutuklandı
Ankara'da Vietnam Milli Günü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

Benzer haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

Ekrem İmamoğlu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hakim karşısında

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet