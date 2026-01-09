Dolar
43.15
Euro
50.30
Altın
4,473.12
ETH/USDT
3,118.80
BTC/USDT
91,104.00
BIST 100
12,130.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" yardımlarının 3 yıl uzatılmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan yardımların 3 yıl uzatılmasını onayladı.

Nuri Aydın  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" yardımlarının 3 yıl uzatılmasını onayladı

İstanbul

Teklif, aleyhte kullanılan 196 oya karşılık lehteki 230 oyla Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Böylelikle Obamacare yardımlarını 3 yıl daha sürdürecek olan tasarı, görüşülmesi için Senato'ya gönderildi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, basına yaptığı açıklamada, alt meclisin Amerikan halkı için "kararlı bir zafer elde ettiğini" söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jeffries, "Yeni yılın bu ilk haftasında Temsilciler Meclisi Demokratları, 17 Cumhuriyetçinin de katılımıyla, ABD halkının sağlık hizmetlerini korumak için iki partili şekilde işbirliği yaptık." dedi.

Senato Cumhuriyetçi Lideri John Thune'u tasarıyı "derhal" oylamaya sunmaya çağıran Jeffries, Thune'un Amerikalıların sağlığını, güvenliğini ve refahını "tehlikeye atan prosedür oyunları oynamayı bırakması" gerektiği uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump ise dün Senato'ya, Obamacare iptal edilerek, bu kapsamda sağlık sigortası şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılması önerisi yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "Casperlar" suç örgütüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı
Organize suç örgütüne yönelik 21 ildeki operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'nin Portland kentinde federal göçmenlik ajanı 2 kişiyi yaraladı

ABD'nin Portland kentinde federal göçmenlik ajanı 2 kişiyi yaraladı

ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" yardımlarının 3 yıl uzatılmasını onayladı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Trump: (Petrol şirketleri) Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar

Trump: (Petrol şirketleri) Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar
ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok
Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı bünyesinde "yolsuzlukları soruşturmakla" görevli yardımcı başsavcı görevlendirecek

Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı bünyesinde "yolsuzlukları soruşturmakla" görevli yardımcı başsavcı görevlendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet