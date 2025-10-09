Dolar
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00'da yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

11 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)

13 Ekim Pazartesi:

19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)

