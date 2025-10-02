Dolar
41.60
Euro
48.96
Altın
3,863.57
ETH/USDT
4,402.00
BTC/USDT
118,586.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak. Derbide Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ceren Aydınonat  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoydu

Benzer haberler

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

YTB, 15. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi
Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım

Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet