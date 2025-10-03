Futbolda haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig'e 8, Trendyol 1. Lig'e 9, Nesine 2. Lig'e 7, Nesine 3. Lig'e 5, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)
Yarın:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)
13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
5 Ekim Pazar:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
5 Ekim Pazar:
13.30 KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Muşspor-Aliağa Futbol (Muş Şehir)
14.30 Yeni Malatyaspor-Somaspor (Yeni Malatya)
15.00 Adanaspor-Güzide Gebzespor (Yeni Adana)
15.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Fethiyespor (Bolluca)
16.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Isparta Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Mardin 1969 Spor (Mersin)
19.00 Menemen FK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup:
5 Ekim Pazar:
15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Sultan Su İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Beykoz Anadoluspor-Kepezspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
16.00 Karacabey Belediyespor-Seza Çimento Elazığspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
16.00 Karaman FK-Adana 01 FK (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)
19.00 Batman Petrolspor-MKE Ankaragücü (Batman)
6 Ekim Pazartesi:
19.00 Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Bodrum İlçe)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.30 Galataspor-Silivrispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 İnkılap Futbol-Polatlı 1926 SK (İBB Beyoğlu)
16.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetler-Bursa Nilüfer Futbol (Silivri Müjdat Gürsu)
16.00 Bursa Yıldırımspor-Küçükçekmece Sinopspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
5 Ekim Pazar:
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Yalova FK 77 (Osmanlı)
15.30 Edirnespor-Kestel Çilekspor (Edirne Şehir)
15.30 Çorluspor 1947-Etimesgutspor (General Basri Saran)
16.00 İnegöl Kafkasspor-Bulvarspor (İnegöl İlçe)
2. Grup:
Yarın:
14.00 12 Bingölspor-Kırıkkale FK (Bingöl Şehir)
14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Malatya Yeşilyurtspor (Kızıltepe İlçe)
19.00 Niğde Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Niğde 5 Şubat)
5 Ekim Pazar:
14.30 Diyarbekirspor-Karaköprü Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.30 Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Kilis 1984 (Başpınar)
15.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Suvermez Kapadokyaspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Erciyes 38 Futbol-Ağrı 1970 SK (RHG Enertürk Enerji)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Tokat Belediyespor-1926 Bulancakspor (Erbaa Yeni İlçe)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 52 Orduspor-Orduspor 1967 (Yeni Ordu)
5 Ekim Pazar:
14.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)
14.30 Pazarspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Pazar İlçe)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Çayelispor (Düzce Şehir)
15.00 Zonguldakspor-Amasyaspor (Karaelmas K. Köksal)
19.00 Giresunspor-Sebat Gençlikspor (Çotanak)
4. Grup:
Yarın:
16.00 Karşıyaka-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (İzmir Atatürk)
19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Altay (Manisa 19 Mayıs)
5 Ekim Pazar:
15.30 Kütahyaspor-Alanya 1221 Futbol (Dumlupınar)
15.30 Söke 1970 SK-Nazillispor (Didim Atatürk)
19.00 Tire 2021 FK-İzmir Çoruhlu FK (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Oktaş Uşakspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Afyonspor (Balıkesir Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-1207 Antalyaspor (Osmanlı)
5 Ekim Pazar:
12.00 Yüksekovaspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Arsavev (İBB GOP Halit Kıvanç)
14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Amed Sportif Faaliyetler (Giresun 75. Yıl Sahası)
15.00 Galatasaray Gain-Çekmeköy Bilgidoğa (Florya Metin Oktay)
15.00 Ünye Kadın SK-Trabzonspor (Ünye İlçe)