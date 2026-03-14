Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
İstanbul

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

Eksikler

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Kart ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.

İki takım, Ankara'da 5 yıl sonra karşılaşacak

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

Hedef yeni seri yakalamak

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak.

Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.

Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş, yaklaşık 6 aydır deplasmanda kaybetmiyor

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

