Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak

İstanbul
Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
4 Ekim Cumartesi:
13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
5 Ekim Pazar:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)
18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)
6 Ekim Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)