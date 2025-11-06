Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de 12. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Süper Lig'de 12. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: 3 puanı almak istiyoruz, bunun için de her şeyi deneyeceğiz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İstediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamazsak problem yaşayacağımızı düşünüyorum

