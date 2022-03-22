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Spor, Futbol

Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Demir Grup Sivasspor maçının ardından istifa eden Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

Ali Korkmaz   | 22.03.2022
Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

İzmir

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir’e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta’nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir’de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."

Altay'da Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 16 maçlık galibiyet hasretine sona verip, 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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