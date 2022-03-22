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Spor

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında 3 madalya

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.03.2022
22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında 3 madalya

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

48 kiloda Erivan Barut, Slovak Nicole Durikova'yı, 52 kiloda da Hatice Akbaş ise Hırvat Nikolina Cacic'i yenerek altın madalya elde etti.

63.5 kilo finalinde Slovak Miroslava Jedinakova'ya yenilen Gizem Özer ise gümüş madalya aldı.

Kadınlarda milli sporcu Gizem En, bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye, böylece kadınlarda 2 altın ile birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

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