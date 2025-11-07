Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, dün oynanan Fenerbahçe Opet-BOTAŞ mücadelesiyle başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
18.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
20.30 TOFAŞ-Bursaspor Basketbol (TOFAŞ)
9 Kasım Pazar:
13.00 Glint Manisa Basket-Trabzonspor (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor (Enka)
18.00 Galatasaray MCT Technic-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes (Beşiktaş GAİN)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)
17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
18.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
Yarın:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)
14.45 Göztepe-Kipaş İstiklalspor (Altındağ Atatürk)
16.30 Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Byükşehir Belediye Kağıtspor (90. Yıl)
18.15 MKE Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa (TOBB ETÜ)
9 Kasım Pazar:
14.45 Finalspor-iLab Basketbol (TOFAŞ)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Fenerbahçe Koleji-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
10 Kasım Pazartesi:
