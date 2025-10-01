YTB, 15. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ankara'da düzenlenen programla 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Başkentte bir otelde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, kurum çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Turus, programda yaptığı konuşmada, gerek yurt dışında mukim Türk toplumuna, gerek kardeş topluluklara ve gerekse uluslararası öğrencilere yönelik yeni vizyon ve hedeflerin heyecanını taşıdıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve iradeleriyle 2010'da YTB'nin kurulduğunu aktaran Turus, "(YTB) yurt dışında sayıları 7 milyonu aşan Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentilerini, köklü medeniyetimizin sahip olduğu sorumluluk anlayışıyla ve daha adil bir dünya tasavvuruyla gönül coğrafyamızdaki kardeş topluluklarımızla kavlimizi, uluslararası sistemin tüm dayatmalarından ari bir fırsat eşitliğini eğitimde de sağlayabilme ve küresel ölçekte markalaştırabilme niyetini önceliklendiren bir anlayışla teşkilatlandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Turus, geride bıraktıkları 15 yılda hukuktan ekonomiye, eğitimden kültüre diasporanın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda sayısız faaliyet yürüttüklerini,1500 proje ve faaliyet aracılığıyla 20 farklı ülkede mukim Türk toplumu mensubuyla buluştuklarını anlattı.
Yurt dışından 15 bini genç, 20 bini çocuk olmak üzere 60 bin kişinin faydalandığı eğitim destekleriyle "önce eğitim" dediklerini aktaran Turus, "Bugün, Yurtdışı Vatandaşlar Burslarımızla 18 ülkede burs imkanından yararlanan gençlerimiz geleceğimizin teminatı, desteklediğimiz 1050 sivil toplum kuruluşu toplumsal altyapımızın temel unsuru, binlerce vatandaşımızın katılımıyla düzenlediğimiz Türkçe çalışmaları ortak kültürümüzün canlı bağıdır." dedi.
İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele edebilmek için hukuk eğitimlerinden saldırı raporlarına, nefret suçlarına maruz kalanların sesi olabilmek için oluşturulan Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı (NESAM) gibi platformlardan destek mekanizmalarına kadar pek çok farklı çalışmayla diasporanın yanında olduklarını belirten Turus, buna izin veren sistemin karşısında olduklarını kaydetti.
Turus, 2014'te başlattıkları KATİP programına, 85 farklı ülkeden kamu görevlisi ve akademisyenlerin katıldığını söyledi.
Türkiye Burslarına değinen Turus, bu bursların "dünyanın en kapsamlı burs programı" olarak gösterildiğini belirterek, 2012'de 8 bin olan başvuru sayısının, 2025'te 125 bine ulaştığını aktararak, "Bugüne değin alınan toplamda 1,5 milyonu aşkın başvuru sayısı Türkiye Burslarına olan teveccühü de göstermektedir." diye konuştu.
Turus, 30 farklı ülkede 34 mezun derneğinin olduğunu ve toplamda 180 ülkeden 150 bin mezununun da mezuniyetleri sonrasında hem Türkiye'ye hem de kendi ülkelerine sağladıkları katkılarla, insana olan yatırımın uzun vadede oluşturacağı en somut göstergelerden biri olarak kendilerini gururlandırdıklarını dile getirdi.
Programda, kurum çalışanlarına yönelik yapılan yarışma sonucu açıklandı.
Filistin ve gurbet coğrafyasına dair türkülerin de seslendirildiği programda, YTB'yi tanıtan video izletildi.
Mehmet Nuri Ersoy: "Başkanlığımızda yaklaşık 150 bin onaylı Türkiye mezunu bulunmaktadır"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) yaklaşık 150 bin onaylı Türkiye mezunu bulunduğunu belirterek, "Bu 150 bin kişi sanattan bilime, siyasetten medyaya geniş bir yelpazede 'Türkiye mezunları' ailesinin fertleri olarak ortak bir duygunun şemsiyesi altında buluşmaktadırlar." ifadelerini kullandı.
Ersoy, bir otelde düzenlenen YTB'nin 15. Yıl Dönümü Gala Programı'ndaki konuşmasında, Başkanlığın 15. yılının hayırlı olmasını diledi.
Bugün uluslararası alandaki siyasi hareketlere, diplomatik işleyişe, küresel kamuoyunun algılarına, değerlendirme ve tepkilerine bakıldığında Türkiye'nin, oyun kurucu, yol ve yön belirleyici rolünü gururla gördüklerini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl boyunca yılmadan, yorulmadan sürdürülen mesainin sonuçlarını tecrübe ettiklerini söyledi.
Ersoy, bu sonuçları elde etmek, kazanımları korumak ve daha fazlasını başarmak için sürekli mücadele ettikleri ana cephelerden birinin "kamu diplomasisi" olduğunu, YTB'nin bu cephenin başat aktörleri arasında bulunduğunu söyledi.
Bakan Ersoy, "İnsanın en önemli eseri yetiştirdiği insanlardır. Bunu bir zanaat kabul edersek, bu işin ülkemizdeki en önde gelen kurumsal zanaatkarlarından bir tanesi şüphesiz ki YTB'dir. İnsanların, doğrudan ya da dolaylı şekilde hayatlarına dokunarak güzel olana, doğru olana, milli olana yönelmesinde, değerlerimizin öğretilmesinde, yaşanmasında ve yaşatılmasında, bütün bunların korunmasında ve savunulmasında, eşitlik ve adalet mücadelesinde sizler daima ön saflarda oldunuz. Soydaş ve kardeşlerimizle yeni gönül köprüleri kurulurken, ihtiyaç duyanlara merhamet ve dostluk eli uzatırken oradaydınız." diye konuştu.
"Diaspora" kavramının kapsamına ve barındırdığı güce dikkati çeken Ersoy, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın bu gücü kendileri ve ana vatanları için etkin şekilde kullanıp, yönetebilmesini çok önemsediklerini belirtti. Ersoy, YTB'nin kurumsal olarak bunun için mücadele verdiğini vurguladı.
Başkanlık çatısı altında, aidiyetin üç temel sac ayağı olan "dil, tarih ve kültür" üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, bunlar arasında Türkçe Saati Destek Programı, Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Destek Programı, Anadolu Okuma Evleri ile Dil, Tarih ve Coğrafya Akademisi'nin yer aldığını kaydetti.
Ersoy, Kurumun eğitimli bireyler için yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "Biz sadece çocuk ve gençlerimizin sorunlarını çözüp, önlerindeki engelleri kaldırmakla yetinmiyoruz. Onların bizzat sorunlara çözüm üreten, engelleri bertaraf eden bireyler olmalarını sağlamanın gayretini veriyoruz. Aldığımız sonuçların gururuyla bu yoldaki ilerleyişimiz kesintisiz devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"2024 sonu itibarıyla 31 ülkede 35 Türkiye Mezunları Derneği kurulmuştur"
Bakan Ersoy, YTB'nin belirlenen sınırın çok ötesine geçtiğini, yurt dışındaki Türk toplumu başta olmak üzere kardeş topluluklarla uluslararası öğrencilere yönelik kıymetli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Başkanlığın "Türkiye Mezunları" programına da değinen Ersoy, Balkanlar'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Doğu Avrupa'ya, Doğu Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan gönül coğrafyasının sınırlarının bugün Türkiye mezunları aracılığıyla dünyanın çok farklı ve uzak bölgelerine doğru genişlediğine işaret etti. Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başkanlığımızda yaklaşık 150 bin onaylı Türkiye mezunu bulunmaktadır. Bu 150 bin kişi sanattan bilime, siyasetten medyaya geniş bir yelpazede 'Türkiye Mezunları' ailesinin fertleri olarak ortak bir duygunun şemsiyesi altında buluşmaktadırlar. Onların bulunduğu her yerde YTB ve Türkiye var demektir ki söz konusu olan tam 184 ülkedir. Bu bağın kopmasına da müsaade etmiyoruz. 2024 sonu itibarıyla 31 ülkede 35 Türkiye Mezunları Derneği kurulmuştur. Bu sayı artmaya devam edecektir. Türkiye, yurt dışındaki gençlerin tercihi konumuna gelmiş bir ülkedir. Bugün ülkemizde eğitimini sürdüren yabancı öğrencilerin yüzde 4'ü Türkiye burslarından faydalanmaktadır. Yüzde 96'sı ise kendi imkanlarıyla öğrenim görmek için Türkiye'yi seçmiştir."
Ersoy, geçmişten bugüne YTB'nin faaliyetlerine destek veren başbakan yardımcılarına, bakanlara ve milletvekillerine, Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a şükranlarını sundu ve Başkanlık çalışanlarını tebrik etti.
YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Başkanlığın çalışmalarını, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de YTB'nin kuruluş dönemini anlatan kısa birer konuşma yaptı.
