Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,863.36
ETH/USDT
4,452.50
BTC/USDT
119,800.00
BIST 100
10,974.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 3. hafta maçlarıyla devam edilecek. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

5 Ekim Pazar:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)

6 Ekim Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.30 BOTAŞ-Beşiktaş Boa (Ankara)

14.00 Fenerbahçe Opet-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)

5 Ekim Pazar:

14.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Yalovaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-Fenerbahçe Koleji (TOFAŞ)

16.30 Göztepe-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)

18.15 Çayırova Belediyesi-iLab Basketbol (Çayırova)

5 Ekim Pazar:

14.45 Kipaş İstiklalspor-Darüşşafaka Lassa (Kahramanmaraş Merkez)

16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.15 MKE Ankatagücü Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOBB ETÜ)

6 Ekim Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Beylikdüzü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor

Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor

Futbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak
Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet