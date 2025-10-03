Basketbolda haftanın programı
Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 3. hafta maçlarıyla devam edilecek. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
Yarın:
13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
5 Ekim Pazar:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)
18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)
6 Ekim Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.30 BOTAŞ-Beşiktaş Boa (Ankara)
14.00 Fenerbahçe Opet-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)
5 Ekim Pazar:
14.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)
Yarın:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Yalovaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)
14.45 Finalspor-Fenerbahçe Koleji (TOFAŞ)
16.30 Göztepe-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)
18.15 Çayırova Belediyesi-iLab Basketbol (Çayırova)
5 Ekim Pazar:
14.45 Kipaş İstiklalspor-Darüşşafaka Lassa (Kahramanmaraş Merkez)
16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
18.15 MKE Ankatagücü Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOBB ETÜ)
6 Ekim Pazartesi:
17.00 Cemefe Gold Haremspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Beylikdüzü)