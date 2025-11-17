Dolar
42.34
Euro
49.21
Altın
4,092.39
ETH/USDT
3,197.70
BTC/USDT
95,712.00
BIST 100
10,600.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Londra

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Hawks, 22 sayı geriden gelerek kazandı

Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı.

Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.

Jazz, iki uzatmada Bulls'u devirdi

Utah Jazz, Keyonte George'un ikinci uzatmanın bitimine 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle sahasında Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

Sezonun en yüksek skorlu maçında ev sahibi ekipte Lauri Markkanen 47, Keyonte George 33 sayıyla en skorer isimler oldu.

Üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta ise Coby White 27 sayıyla oynarken, Josh Giddey 26 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Yargıtaydan düğün fotoğraflarını müşterilerine izinsiz gösteren fotoğrafçıya mahkumiyet kararı
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, kazanmayı unuttu

NBA'de Oklahoma City Thunder, üst üste 5. galibiyetini aldı

Milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak
Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier

Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier
Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi

Alperen Şengün "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet