Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamağa yükseldi.

Fatih Erel  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 714,5 puanla 11. sıraya çıktı.

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu mücadelesine "2'de 2" galibiyetle başladı.

