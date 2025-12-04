A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi

İstanbul
FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 714,5 puanla 11. sıraya çıktı.
Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu mücadelesine "2'de 2" galibiyetle başladı.