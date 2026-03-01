Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

Fenerbahçe Kulübünün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

