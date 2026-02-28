Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,861.90
BTC/USDT
63,928.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinden yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

Fenerbahçe, Antalyaspor ile yarın Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek

Bozhan Memiş  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

İstanbul

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 59 lig mücadelesinde Fenerbahçe 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 109 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 15'inden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 40 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe son 12 maçta yenilmedi

Fenerbahçe, iki takım arasında ligde oynanan son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 9 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Son 7 maçını kazandı

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe, kazandığı son 4 maçta ise rakibine gol şansı tanımadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çığda hayat kurtaran ekiplerin yetiştirildiği Van eğitim merkezi haline geldi
Dijital çağda çocuklar sanat maskesi altında cinsel imgelerle yetişkin dünyasına alet ediliyor
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Avrupa Ligi neden bitmiş olsun, mucize gerçekleştirmek için azmimiz var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Avrupa Ligi neden bitmiş olsun, mucize gerçekleştirmek için azmimiz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet