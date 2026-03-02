Dolar
logo
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yendi.

Emre Doğan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Istanbul

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Türkiye, liderliğini sürdürdü ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Sırbistan ise ikinci yenilgisini yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 8 dakikası başa baş geçti. Sırbistan, 6 oyuncusundan skor katkısı alırken Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullandı. Son bölümde devreye giren Tarık Biberovic'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan milli takım, ilk periyodu 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altından skor üretmeye devam eden ay-yıldızlılar, 16. dakikada 16 sayılık fark yakaladı: 41-25. Kalan bölümde toparlanarak attığı 19 sayıya karşın Türkiye'nin 7 sayı bulmasına izin veren Sırbistan, farkı 4'e kadar düşürse de milliler, soyunma odasına 48-44 üstün girdi.

Karşılaşmada ilk yarının sonunda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğin başına da taşıyan Sırbistan, 25. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 58-56. Çabuk toparlanan ve kritik anlarda kullandığı atışları sayıya çevirmeyi başararak farkı yeniden açan ay-yıldızlı ekip, bu periyodu 76-63 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü hiç bırakmayan ve farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 94-86 galip ayrıldı.

Millilerde Tarık Biberovic'in 21, Ömer Faruk Yurtseven'in 17 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 16, Ognjen Dobric'in 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

