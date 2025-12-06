Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'i 132-111 yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı.

Yunus Kaymaz  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Londra

Paycom Center'daki maçta 33 sayı kaydeden Shai Gilgeous-Alexander, galibiyette önemli rol oynarken Chet Holmgren ve Jalen Williams, 15'er sayı attı.

Jaden Hardy'nin 23 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Mavericks'te çaylak sezonunu geçiren Cooper Flagg, 16 sayıyla maçı tamamladı.

Kevin Durant, 31 bin sayı barajını aştı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün rahatsızlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 117-98 mağlup etti.

Rockets'ta 28 sayıyla oynayan Kevin Durant, NBA tarihinde 31 bin sayı barajını aşan sekizinci oyuncu oldu. Amen Thompson 31, Jabari Smith Jr. 16 sayı üretti.

Konuk takımda Dillon Brooks 23, Jamaree Bouyea 18 sayıyla parkeden ayrıldı.

Lakers, deplasmanda Celtics'e kaybetti

LeBron James'in sakatlığı, Luka Doncic'in kişisel nedenlerle forma giymediği maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtics'e 126-105 yenildi.

Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı Celtics'te Derrick White 19, Jordan Walsh 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Austin Reaves'in 36 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

