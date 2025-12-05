Dolar
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Toronto Raptors'ı Rui Hachimura'nın son saniyede attığı üçlükle 123-120 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı Fotoğraf: Mert Alper Dervış/AA

İstanbul

Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı.

LeBron James, maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan isim olurken, bin 297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

Raptors'da Scottie Barnes, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Brandon Ingram 20 ve Ja'Kobe Walter ise 17 sayı kaydetti.

Adem Bona'lı Philadelphia, Warriors'ı yendi

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Golden State Warriors'ı 99-98 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada 5 dakika 59 saniye süre alan Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribaunt kaydetti. Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Quentin Grimes ve Joel Embiid 12'şer sayı kaydetti.

Warriors'da Pat Spencer 16, Buddy Hield, De'Anthony Melton ve Moses Moody ise 14'er sayıyla oynadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
