Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)
Yarın:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)
20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)
7 Aralık Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Karşıyaka-Beşiktaş GAİN (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Sinan Erdem)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Ankara)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol (Beşiktaş GAİN)
17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
7 Aralık Pazar:
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Karataş Şahinbey)
Yarın:
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Darüşşafaka Lassa (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Çayırova Belediyesi-Göztepe (Çayırova)
7 Aralık Pazar:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
14.45 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (TOBB ETÜ)
18.15 OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)