logo
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları oynanacak.

05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)

Yarın:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)

7 Aralık Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Karşıyaka-Beşiktaş GAİN (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Sinan Erdem)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Ankara)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol (Beşiktaş GAİN)

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

7 Aralık Pazar:

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Karataş Şahinbey)

Yarın:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Darüşşafaka Lassa (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-Göztepe (Çayırova)

7 Aralık Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (TOBB ETÜ)

18.15 OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

