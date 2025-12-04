Dolar
42.46
Euro
49.68
Altın
4,193.11
ETH/USDT
3,180.60
BTC/USDT
93,138.00
BIST 100
11,058.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Spor, Basketbol

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95 yendi.

Emre Aşıkçı  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı

İstanbul

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

Jamal Murray'den 52 sayı

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.

Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle" double-double" yaptı.

Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
Sahte ve kaçak içki operasyonlarında 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Benzer haberler

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı

Anadolu Efes'te kaptan Shane Larkin, ameliyat edildi

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

Mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti, basketbolla yeniden ayağa kalktı

Mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti, basketbolla yeniden ayağa kalktı
NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi
Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet