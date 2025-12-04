Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı

İstanbul
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.
Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.
Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.
Jamal Murray'den 52 sayı
Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.
Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle" double-double" yaptı.
Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.