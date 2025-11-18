Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Salih Ulaş Şahan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi

Ankara

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

