Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü Çü Dongyü, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgesel bir mesele değil, küresel gıda güvenliği riski olduğunu söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel gıda güvenliği riskidir Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü Çü Dongyü, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgesel bir mesele değil, küresel gıda güvenliği riski olduğunu söyledi.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'da, 181. FAO Konseyi'nin açılışında konuşan Çü, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesintilerin tarım sektörüne etkilerine değindi.

Çü, Hürmüz Boğazı'nın, küresel ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 35'ine, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yüzde 20'sine, küresel gübre ihracatının yüzde 20-30'una ve küresel kükürt ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine geçiş imkanı sağlayan kritik bir dar boğaz olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması bölgesel bir mesele değil, küresel bir gıda güvenliği riskidir." dedi.

Bu geçişlerin, gıda üretimi için hayati öneme sahip olduğuna ve enerji ile tarımsal girdileri doğrudan etkilediğine işaret eden Çü, "En büyük risk, doğrudan bir gıda kıtlığı değil, gübre ve üretim şokudur." ifadesini kullandı.

Çü, krizin 100. gününe ulaşırken etkilerinin giderek daha görünür hale geldiğini aktararak, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki çiftçilerin artan üretim maliyetleri ve gübre kullanımı ile ürün tercihleri konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

FAO'nun bu duruma yanıt olarak kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerden oluşan kapsamlı bir öneri paketi hazırladığını bildiren Çü, "Kısa vadede ticaretin açık tutulması, tüm tarımsal girdilerde ihracat kısıtlamalarından kaçınılması, insani gıda koridorlarının korunması ve alternatif lojistik güzergahlarının güvence altına alınması çağrısında bulunduk." diye konuştu.