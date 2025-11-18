Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Almanya ve Hollanda, Dünya Kupası biletini aldı

Almanya ve Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Emre Aşıkçı  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Almanya ve Hollanda, Dünya Kupası biletini aldı

İstanbul

Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

Anadolu Ajansı
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

