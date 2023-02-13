Azerbaycanlı anne ve kızı günlerdir Türkiye'ye yardım toplama merkezinde çalışıyor
Azerbaycanlı Sevinc Tahirova ile kızı İpek Amirova, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurları için Azerbaycan'da toplanan yardımların bir an önce ulaştırılması için günlerdir çalışıyor.
Bakü
Azerbaycan devleti ve halkının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Türkiye'deki depremlerin mağdurlarına destek için başlattığı kampanyalar sürüyor.
Bakü'de birkaç noktada yardım toplama merkezi oluşturuldu. Azerbaycanlılar, akın akın bu merkezlere giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi getiriyor.
Toplama merkezlerinde çeşitlerine göre ayrıştırılan eşyalar, kolilere konularak tırlara yükleniyor ve hemen Türkiye'ye gönderiliyor.
Yardım toplama merkezi olarak tahsis edilen Haydar Aliyev Kapalı Spor Merkezi'nde de yardımların ardı arkası kesilmiyor. Merkezde, eşyaların ayrılması ve taşınması işinde yüzlerce gönüllü çalışıyor.
Gönüllüler arasında bir anne ile lise öğrencisi kızı da bulunuyor.
Anne Sevinc Tahirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem haberinin kendisini çok sarstığını, Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini söyledi.
Normalde çalıştığını fakat işe gitmeyerek yardım merkezindeki çalışmalara katkı sunmaya çaba gösterdiğini belirten Tahirova, "Kardeş Türkiye'deki deprem kalbimizi acıttı. Dört gündür kızımla yardım için gönderilen eşyaları ayırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Fazlasını da yapmaya hazırız. Gerekirse yardım etmek için Türkiye'ye de gidebiliriz. Yeter ki kardeşlerimize yardımımız dokunsun." dedi.
Tahirova'nın kızı 11. sınıf öğrencisi İpek Amirova, annesiyle yardıma geldiğini belirterek "Yardım etmenin yaşı yoktur. Önemli olan içten gelen iyiliktir. Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Türkiye'nin acısı içimi yaktı. Yardımda bulunmak her birimizin borcu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.