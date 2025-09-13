Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,721.60
BTC/USDT
115,897.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’un Binzert Limanı’ndan Gazze'ye hareket edecek.
logo
Gündem

DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçası olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği, söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı
THY'den A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer
Avrupa Müslüman Forumu, İsrail'in Gazze soykırımına karşı Şanlıurfa'da toplantı düzenledi
Bakan Fidan, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi kapsamında yarın Doha'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı

DMM, "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasını yalanladı

DMM "Boğaz köprüleri ve otoyollar yabancılara satılıyor" iddiasını yalanladı

DMM "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı

DMM, "haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasını yalanladı

DMM, "haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasını yalanladı
Türkiye, sporda planlı ve kalıcı yatırımların meyvesini topluyor

Türkiye, sporda planlı ve kalıcı yatırımların meyvesini topluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet