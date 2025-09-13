Dolar
İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’un Binzert Limanı’ndan Gazze'ye hareket edecek.
logo
Gündem

Avrupa Müslüman Forumu, İsrail'in Gazze soykırımına karşı Şanlıurfa'da toplantı düzenledi

Avrupa Müslüman Forumu'nun düzenlediği "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı"nın ikinci bölümü Şanlıurfa'da yapıldı.

Eşber Ayaydın  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Avrupa Müslüman Forumu, İsrail'in Gazze soykırımına karşı Şanlıurfa'da toplantı düzenledi Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Avrupa Müslüman Forumu'nun Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlediği "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı"nın ikinci bölümü Şanlıurfa'da yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Iqbal Sacranie moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Filistin topraklarında bulunan kutsal mekanların korunması, işgal altındaki bölgelerde yaşanan ihlaller ve uluslararası dayanışma konuları ele alındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahid Niyazov, İstanbul'da dün gerçekleştirdikleri toplantıya 4 kıtadan, 27 ülkeden, 3 kutsal dinin temsilcilerinin katıldığını, toplantının devamını Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hazreti İbrahim'in Şanlıurfa'da doğmuş olmasından dolayı toplantının ikinci bölümü için bu kenti seçtiklerini söyleyen Niyazov, "Bugün İbrahim anlaşmaları adı altında Müslümanlara ve insanlara teslimiyeti bir şekilde empoze etmek için Siyonistler bu İbrahim anlaşmalarını kullanıyorlar. Özellikle İbrahim gölünün orada (Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl) fotoğraf çekildik. Çünkü bu sembolik özel bir yer, dünyada bu spekülasyonların ve Siyonistlerin bu yalanlarını dünyaya duyurmak için özellikle bu yeri seçtik." dedi.

"İslam dünyası bugünkü Türkiye'ye çok ümitle bakmakta"

Niyazov, toplantıyı tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Filistin toprakları Osmanlı'ya ait olduğu zaman 3 kutsal dinin mensupları barış ve güven içerisinde yaşıyorlardı. İslam dünyası bugünkü Türkiye'ye çok ümitle bakmakta. Çünkü Türkiye bu konuda kendi kararlılığını bir şekilde kullanmakta ve hem Filistin halkı hem Müslümanlar bir beklenti içindeler." diye konuştu.

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin, toplantının mukaddes mekanların biriyle bağı olan kentlerde yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Filistin'deki saldırı ve zulmün sadece bir Filistin davası değil artık bütün insanlığın davası durumuna geldiği aktaran Hüseyin, şunları kaydetti:

"Şu an Gazze'de, Filistin'de insanların yerlerini almakla, onları öldürmekle yaptıkları şeylerden de zaten insanlık düşmanı olduklarını görebiliyorsunuz. Siyonizm insanlık düşmanıdır. Şu an bunlar insanlara zulmettikleri gibi aslında mukaddesata da zulüm yapıyorlar. Örneğin Mescidi Aksa ve İbrahim Mescidi'ne nasıl saldırıda bulunuyorlarsa aynı şekilde Filistin'de bulunan kiliselere de aynı şekilde zarar veriyorlar. Yani bunlar insanlık, mukaddesat düşmanları. Bu programın sonunda eğer bir basın açıklaması yapılacaksa, bir sözlü açıklama yapılacaksa benim önerim şudur ki gönülden insanlık alemine bir haykırışta bulunalım. Güçlü bir sesle insanlık vurgusu yaparak bir haykırış gösterelim."

"İsrail'den asla korkmamalıyız, çekinmemeliyiz, dua etmeliyiz"

Haham Yisroel Dovid Weiss, konuşmasının amacının Filistin'deki işgalin sona ermesi için karanlığa bir mum yakmak olduğunu belirterek, Osmanlı İmparatorluğu'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hem geçmişte hem de bugün Yahudileri koruduğu için tüm Yahudiler adına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de Yahudilerin rahatça yaşadıklarını bildiklerini dile getiren Weiss, Türkiye'nin zenginliği, refahı ve barış içerisinde yaşanması için dua ettiklerini belirtti.

Wiess, İsrail'e karşı olmanın Yahudi karşıtı olmadığını ifade ederek, "İsrail devletinin bizatihi kendisi aslında Yahudi karşıtıdır, Yahudilere düşmandır. Bugün Müslümanların kanını, Filistinlilerin kanını, Yahudilerin kanını onlar döküyorlar, Allah'ın huzurunda bunun hesabını verecekler. İsrail'den asla korkmamalıyız, çekinmemeliyiz, dua etmeliyiz. Allah nasıl Hazreti İbrahim'i kurtardıysa Filistin'i de inşallah kurtaracağız. Gazze halkı için mücadele etmeliyiz, onlar için sesimizi yükseltmeliyiz. Evlerine bir gün dönecekler." dedi.

"İsrail aslında Müslümanların Yahudilerden nefret etmesini istiyor"

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı da Filistin topraklarında çok büyük bir soykırım ve katliamın gerçekleştiğini anlattı.

Yahudilerin tamamının Filistin'de yaşananlardan sorumlu tutulmasının İsrail tarafından istenilen bir durum olduğunu aktaran Bayraklı, şöyle devam etti:

"İsrail aslında Müslümanların Yahudilerden nefret etmesini istiyor ki bu antisemitizm propagandasının değirmenine su taşısın. Sürekli bu mağduriyet algısına sürekli su taşısın. Bunun üzerinden de 'büyük bir katliamla karşı karşıyayız, tarihten silinmekle karşı karşıyayız, dolayısıyla her şeyi yapmak bizim açımızdan meşrudur, normaldir çünkü biz büyük bir tehditle karşı karşıyayız' demek istiyorlar. Dolayısıyla bizlerin, Siyonistler ile Yahudileri birbirinden kesinlikle ayırmamız çok önemli. Bütün Yahudileri olup bitenden sorumlu tutmamamız, farklılıkları anlamamız çok önemli. Bugün bizim Gazze'de, Filistin'de karşı karşıya olduğumuz soykırım sadece Filistin meselesi ya da İsrail meselesi de değil. Bunun arkasında ciddi bir Amerikan desteği de var. Oradan gelen silahlar, askeri, diplomatik, iktisadi destek var. Dolayısıyla sadece bir Siyonist işgali değil ama adeta bir haçlı seferi sonucu Filistin işgal edilmiş durumda. Bugün bunu da görmek, bilmek lazım. Ve bu yapının Orta Doğu'da nasıl bütün herkese saldırılar düzenlediğini, sağa sola tehditler savurduğunu, nasıl kriminal bir yapı olduğunun da farkındayız. Ama Türkiye'nin bu coğrafyadaki güçlü duruşu, güçlenen yapısı, savunma sanayisiyle onları da ciddi olarak da telaşlandırmakta, korkutmakta. Bunun da farkında olmak lazım. Türkiye güçlendikçe, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde daha da güçlü durdukça etrafındaki bütün haksızlıklara da daha fazla müdahale olacak."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy ise katılımcıları Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir Şanlıurfa'da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece bir milletin değil bütün insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bugün işgal ve zulüm altında bu emanetin varlığı tehdit edilmektedir. Fakat inanıyoruz ki hiçbir zulüm sonsuza dek süremez, hiçbir işgal insanlığın vicdanının esiri olamaz. Şanlıurfa'dan yükselen bu ses sadece Filistin'e değil bütün dünyaya bir çağrıdır. Soykırımı durduralım, işgali durduralım. Bu çağrı adaletin ve merhametin çağrısıdır. Bu çağrı, çocukların özgürce oynayabildiği, mabetlerin barış içinde korunduğu bir dünyanın çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Filistin halkı için dua edildi.

Toplantının sonuç bildirgesinin birkaç gün içerisinde açıklanacağı kaydedildi.

