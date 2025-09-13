Dolar
logo
Gündem

KPSS Alan Bilgisi sınavları sabah oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

Şeyma Güven  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
KPSS Alan Bilgisi sınavları sabah oturumu yapıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu için adaylara 150 dakika süre verildi. 35 bin 4 kişinin başvurduğu sabah oturumunda, adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu, 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı.

Alan bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere, toplam 127 bin 307 kişi başvurdu.

Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılıyor. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev alıyor.

Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu, saat 14.45'te başlayacak.

