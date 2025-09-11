Dolar
41.29
Euro
48.57
Altın
3,632.47
ETH/USDT
4,411.00
BTC/USDT
114,241.00
BIST 100
10,528.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon’da düzenlenen anma töreninde konuşuyor. Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzon’a geldi.
logo
Eğitim

Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Şeyma Güven  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, tercih süreci 18 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

Benzer haberler

Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı

Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı

e-YDS başvuruları başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet