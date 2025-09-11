Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, tercih süreci 18 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.