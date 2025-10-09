Dolar
logo
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de uygulanacak 2025-TR-YÖS/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine "https://tryos.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

