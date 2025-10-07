Dolar
41.70
Euro
48.71
Altın
3,958.18
ETH/USDT
4,690.00
BTC/USDT
124,346.00
BIST 100
10,839.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi”ne katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor
logo
Eğitim

2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başlatıldı.

Utku Şimşek  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 2025-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz
JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır
Azerbaycan'ın Gebele şehrinde "Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı
İstanbul'da "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı" düzenlendi
Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

Benzer haberler

2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı

2025-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet