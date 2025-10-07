ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Kasım'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Adaylar, 23 Kasım'da uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.