Eğitim

ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Kasım'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları başladı.

Dilhan Türker Yıldız  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
ALES başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, 23 Kasım'da uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

