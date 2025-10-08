Dolar
41.72
Euro
48.56
Altın
4,040.97
ETH/USDT
4,477.40
BTC/USDT
122,576.00
BIST 100
10,772.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Eğitim

Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 25 Ekim'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) başvuruları başladı.

Şeyma Güven  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce, 25 Ekim'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınav başvuruları, 16 Ekim'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapılabilecek. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücreti ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjanların dolması halinde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı

2025-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi

KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvurular başladı

Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvurular başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet