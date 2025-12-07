Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) düzenlendi.

Buğrahan Ayhan  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıldı

Ankara

Ankara'da iki oturum halinde yapılan sınavın "Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanlarından oluşan ilk oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk oturumun saat 12.30'da tamamlanmasının ardından "Maliye ve İktisat" alanlarından oluşan ikinci oturum yapıldı. Saat 14.45'te başlayan sınavda, adaylara 120 dakika süre verildi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

Adayların 2025-CBRY'de başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor. Bunlardan, en yüksek puandan başlanarak, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (38 kadro) 4 katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava hak kazanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar etkili oldu
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapıldı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, engelli adaylar için sınavlarda fırsat eşitliği uygulamalarını sürdürüyor

ÖSYM, engelli adaylar için sınavlarda fırsat eşitliği uygulamalarını sürdürüyor
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı bugün yapılacak

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı bugün yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet