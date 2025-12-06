Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan 2025 Kaymakamlık/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 16 Aralık'ta sona erecek.
