Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye'de temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Abdullah Sarica, Fatih Gökbulut  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye'de temaslarda bulundu

Ankara

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve askeri ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
