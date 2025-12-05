Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı