Dolar
42.53
Euro
49.65
Altın
4,225.38
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'nda konuşuyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun’da “Ambulans Dağıtım Töreni”nde konuşuyor Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Gençiz Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı.

Abdullah Özkul  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, engelli adaylar için sınavlarda fırsat eşitliği uygulamalarını sürdürüyor

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı bugün yapılacak

MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yürütüyor

MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yürütüyor
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
DUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

DUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet