Eğitim

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-EUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18-24 Kasım'da tercihleri alınan EUS için yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

