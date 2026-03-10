Dolar
44.05
Euro
51.36
Altın
5,179.64
ETH/USDT
2,061.00
BTC/USDT
70,748.00
BIST 100
12,958.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Sağlık

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 26 Nisan'da yapılacak, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 17 Mart'a kadar sürecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ya da​​​​​​​ ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı
Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek

ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı

ÖSYM, MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımladı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet