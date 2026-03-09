Dolar
logo
Sağlık

Sağlık personeli boğazına şeker takılan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kütahya'da soluk borusuna şeker takılan 3 yaşındaki çocuk, sağlık personelinin Heimlich manevrası​​​​​​​yla kurtuldu.

Muharrem Cin  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Sağlık personeli boğazına şeker takılan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kütahya

Kütahya Şehir Hastanesinde muayene için bekleyen bir çocuğun fenalaştığını ve ailesinin de paniklediğini gören sağlık personeli Sabri Demirbaş, 3 yaşındaki çocuğun nefes alamadığını fark ederek hızla müdahalede bulundu.

Heimlich manevrası uygulayan Demirbaş, çocuğun boğazındaki şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

Hastanede yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabri Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleki tecrübesi sayesinde bir çocuğun hayatını kurtardığını söyledi.

İlk yardım eğitimlerinin hayat kurtardığını belirten Demirbaş, "Görev yaptığım bölüme geçerken bağrışmaları duydum. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını gördüm. Doğru pozisyonda yaptığım 2-3 manevra sonrası şeker dışarı çıktı." ifadelerini kullandı.

Bu haberi paylaşın
