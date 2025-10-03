KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), adayların hatalı olduğunu düşündükleri sınav sorusunun incelenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına ödediği itiraz ücretinin, sorunun iptali halinde iade edilmesine hükmetti.
Ankara
ÖSYM'nin sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması KDK'ye taşındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.
Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.
İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.