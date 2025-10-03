Dolar
Gündem

KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), adayların hatalı olduğunu düşündükleri sınav sorusunun incelenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına ödediği itiraz ücretinin, sorunun iptali halinde iade edilmesine hükmetti.

Abdullah Sarica  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi

Ankara

ÖSYM'nin sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması KDK'ye taşındı.

Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.

İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
