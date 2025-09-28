Dolar
Eğitim

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yapıldı

Ankara

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 60 bina ve 632 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Her iki sınavın sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.

