TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
