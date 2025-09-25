Dolar
41.48
Euro
48.67
Altın
3,741.80
ETH/USDT
3,995.90
BTC/USDT
111,506.00
BIST 100
11,329.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Eğitim

TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik
İstanbul Valiliğinden fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Benzer haberler

TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi
YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet