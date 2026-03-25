ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Mayıs'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 2 Nisan'a kadar devam edecek.
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
Adaylar, 2026-ALES/1'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.