logo
Gündem

Antalya'da "hafriyat yolsuzluğu" soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi

Antalya'da "hafriyat yolsuzluğu" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

Tahsin Küçükkaraca  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Antalya'da "hafriyat yolsuzluğu" soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma

"Hafriyat yolsuzluğu" soruşturması kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö'nün aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmış, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen dernek ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürülmüştü.

Hafriyat yolsuzluğu iddialarına ilişkin soruşturmada 1 Ekim'de, Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz ile derneğin 2 eski yöneticisinin ifadelerine başvurulmuştu.

